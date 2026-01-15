Hallan en momias de 5 300 y 45 000 años la primera evidencia de un virus asociado al cáncer

Un hallazgo científico sin precedentes conecta la prehistoria con uno de los virus más estudiados de la actualidad y plantea nuevas preguntas sobre la relación entre los humanos y los patógenos que causan cáncer.

Investigadores identificaron en dos momias —Ötzi, de 5 300 años, y el hombre de Ust'-Ishim, que vivió hace 45 000 años— la primera evidencia molecular del VPH16 en humanos modernos. Según el estudio, ambos individuos portaban esta cepa del virus del papiloma humano (VPH), asociada al desarrollo de varios tipos de cáncer, lo que convierte al hallazgo en una referencia clave para la historia evolutiva de los virus oncogénicos.

MÁS ANTIGUO DE LO PENSADO

El descubrimiento cuestiona la hipótesis de que el VPH16 habría sido transmitido a los humanos modernos por los neandertales durante su convivencia en Eurasia. Los autores sostienen que la presencia tan temprana del virus indica que el VPH16 ya circulaba entre los humanos anatómicamente modernos mucho antes de las grandes migraciones fuera de África, aunque reconocen que el tamaño reducido de la muestra limita conclusiones definitivas sobre su origen exacto.

El VPH es una familia diversa de virus que se transmite principalmente por contacto piel con piel o por vía sexual. Si bien la mayoría de infecciones son asintomáticas, variantes de alto riesgo como el VPH16 pueden desencadenar cáncer en una pequeña proporción de casos, lo que refuerza la relevancia médica del hallazgo.

EVIDENCIA BIOLÓGICA

Para Marcelo Briones, coautor del estudio y profesor del Centro de Bioinformática Médica de la Universidad Federal de Sao Paulo, los resultados demuestran que “el VPH16 ha estado asociado a los humanos modernos durante mucho tiempo”, lo que respalda la idea de que los papilomavirus oncogénicos no son patógenos recientes, sino compañeros evolutivos de larga data.

A diferencia de investigaciones previas basadas en modelos informáticos, este trabajo aporta confirmación biológica directa. En la misma línea, Koenraad Van Doorslaer, de la Universidad de Arizona, afirmó que los autores demostraron rigurosamente que ambos individuos probablemente estaban infectados con VPH16, validando así una de las evidencias más antiguas del vínculo entre humanos y un virus asociado al cáncer.