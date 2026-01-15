Cusco declara alerta máxima en parques y sitios arqueológicos por intensas lluvias

Las lluvias intensas que se registran desde inicios de año encendieron las alertas en una de las regiones más visitadas del país, donde la protección del patrimonio y la seguridad turística se han convertido en prioridad.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco declaró el estado de alerta máxima en parques, zonas y sitios arqueológicos de la región Cusco, ante el peligro inminente por la continuidad de las lluvias intensas. Personal de vigilancia, conservación y especialistas multidisciplinarios se mantienen en vigilancia activa permanente para atender posibles afectaciones al patrimonio y emergencias que involucren a turistas.

VIGILANCIA PREVENTIVA

La medida se adopta como acción preventiva en el marco del Decreto Supremo N° 003-2026-PCM, que declara el estado de emergencia en diversos distritos y provincias del Cusco. Según informó la institución, la disposición busca prevenir situaciones de riesgo que comprometan la integridad de los visitantes que ingresan diariamente a los atractivos arqueológicos y proteger los bienes culturales durante la temporada de lluvias.

Durante el 2025, la Dirección de Cultura ejecutó labores preventivas en cabeceras de muros y sistemas de drenaje, además de reforzar el monitoreo técnico y la respuesta inmediata ante eventuales emergencias derivadas de las precipitaciones. Estas acciones se intensificaron ante el incremento de lluvias registrado en los últimos meses.

SITIOS EN ALERTA HASTA MARZO DE 2026

El director de Cultura, Diego Pajares Andonayre, explicó que, si bien la conservación y vigilancia del patrimonio son permanentes, las actuales condiciones climáticas exigen una respuesta más ágil, preventiva y articulada, razón por la cual se determinó la alerta máxima en los principales parques arqueológicos de la región.

Entre los sitios comprendidos se encuentran Machu Picchu, Choquequirao, Sacsayhuamán, Písac, Chinchero, Ollantaytambo, Moray, Pikillaqta, Tipón y Raqchi, entre otros. La alerta rige hasta fines de marzo de 2026, periodo considerado crítico por la temporada de lluvias.

Finalmente, la Dirección de Cultura exhortó a la ciudadanía, guías de turismo y visitantes nacionales y extranjeros a reportar de inmediato cualquier afectación o situación de riesgo, a fin de permitir intervenciones oportunas que salvaguarden el patrimonio cultural durante este periodo.