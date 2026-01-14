Ministerio de Cultura impulsa acciones de protección en el área marina del Complejo Arqueológico El Huarco

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, impulsa acciones orientadas a la protección del área marina vinculada al Complejo Arqueológico El Huarco, ubicado en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, región Lima, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural asociado a este importante sitio, considerando su entorno natural y marítimo como parte integral del bien cultural.

Estas acciones se realizaron a iniciativa de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul y de manera articulada con la Asociación Sindicato Único de Pescadores Artesanales de Cerro Azul (ASUPACA) y buceadores de la Asociación de Pescadores Independientes Cordeleros Artesanales de Cerro Azul (ASPICA).

Durante las intervenciones realizadas entre el 15 y el 17 de diciembre pasado, se efectuó la identificación de bienes culturales sumergidos en el área marina adyacente al complejo arqueológico, entre ellos vestigios de muros incas, objetos relacionados con la navegación y evidencias que sugieren la presencia de una embarcación de temporalidad no identificada. Asimismo, se realizó la georreferenciación del área marina donde se ubican estos bienes.

La información obtenida permitirá formular el expediente técnico para la futura declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del área marina adyacente al Complejo Arqueológico El Huarco, como parte de las acciones de protección del patrimonio cultural subacuático.

Cabe señalar que, en diferentes años, la población local ha reportado hallazgos de bienes culturales provenientes del mar, los cuales fueron entregados al municipio y actualmente forman parte de la colección del Museo Municipal de Cerro Azul.

En esta área se desarrollan actividades como la pesca artesanal, el buceo y la navegación que son compatibles con la protección del patrimonio cultural. No obstante, también se ha registrado la extracción de piedras de la zona intermareal para su uso en obras de construcción, actividad incompatible con la protección del patrimonio cultural y de la biodiversidad marina asociada.

Es importante recordar que, en 2014, especialistas de la Dirección General de Patrimonio Cultural realizaron el primer reconocimiento subacuático del área marina, lo que permitió identificar vestigios culturales sumergidos y formular una propuesta de delimitación del área con presencia de bienes culturales. Posteriormente, en 2024, en el marco de la iniciativa Fortaleza del Ministerio de Cultura, se retomaron las acciones de protección del área marina con presencia de bienes culturales.

Con estas acciones, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la protección y preservación del patrimonio cultural del país, así como con el trabajo articulado con las autoridades locales y la ciudadanía para asegurar la adecuada protección del área marítima del Complejo Arqueológico El Huarco.