De gorilas a delfines: conoce cómo la diversidad sexual aparece en la naturaleza

El comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo es un fenómeno ampliamente documentado en el reino animal y ha sido recientemente analizado en una de las investigaciones más amplias realizadas sobre primates no humanos. Un estudio publicado en enero de 2026 en la revista científica Nature Ecology & Evolution revisó casi quinientas especies de primates y encontró que este tipo de conductas aparece de forma recurrente en contextos ecológicos y sociales específicos.

Los científicos concluyeron que estos comportamientos no surgen de manera aleatoria, sino que están vinculados a factores como la presión ambiental, la disponibilidad de alimentos, la estructura de los grupos y las diferencias físicas entre machos y hembras. Aunque los investigadores advierten que estos hallazgos no pueden trasladarse directamente a la experiencia humana, sí aportan evidencia de que la diversidad de conductas sexuales cumple funciones sociales y adaptativas dentro de muchas especies.

Primates y otras especies: lo que la ciencia ha observado sobre el comportamiento homosexual

Macacos de Berbería

Estos primates del norte de África viven en regiones áridas y con recursos limitados. El estudio identificó que en estas condiciones el comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo es frecuente, lo que sugiere que ayuda a reforzar vínculos y reducir tensiones en entornos donde la competencia por alimento es alta.

Monos vervet

En África subsahariana, los monos vervet enfrentan una fuerte presión de depredadores. En este contexto, las conductas sexuales entre individuos del mismo sexo aparecen como parte de los mecanismos sociales que favorecen la cohesión del grupo, una ventaja clave para la supervivencia.

Gorilas de montaña

En esta especie existe una marcada diferencia de tamaño entre machos y hembras, ya que los machos pueden duplicar el peso de las hembras. Los investigadores hallaron que estas asimetrías están asociadas a una mayor presencia de interacciones sexuales entre individuos del mismo sexo dentro de sus complejas jerarquías sociales.

Chimpancés

Los chimpancés destacan por su larga esperanza de vida, que en algunos casos supera los 60 años. Esta longevidad se relaciona con sistemas sociales prolongados y estables, donde el comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo cumple funciones de interacción y regulación de vínculos.

Babuinos de Guinea

En esta especie, los machos mantienen relaciones principalmente con hembras durante su etapa reproductiva, pero cuando son jóvenes o envejecen, interactúan más con otros machos. El estudio encontró que estos patrones favorecen la aparición de conductas sexuales dentro del mismo sexo como parte de su organización social.

Jirafas

Las observaciones en jirafas indican que la mayoría de su actividad sexual ocurre entre machos. Estos animales emplean el contacto de cuello y cuerpo como una forma de acercamiento que puede durar largos periodos, lo que refuerza relaciones dentro del grupo.

Delfines mulares

Tanto machos como hembras de esta especie muestran conductas sexuales con individuos del mismo sexo. En los delfines, estas interacciones ocurren con una frecuencia similar a las relaciones heterosexuales y están vinculadas a su naturaleza altamente social.

Leones

Los machos de león forman alianzas para defender territorios y acceder a las hembras. Dentro de estas coaliciones, las interacciones sexuales entre machos ayudan a consolidar la cooperación y la lealtad entre los miembros del grupo.

Bisontes

Durante la temporada reproductiva, los machos jóvenes participan con frecuencia en interacciones sexuales entre ellos, debido a que las hembras solo están disponibles para el apareamiento una vez al año. Esto hace que una parte importante de su actividad sexual se dé entre individuos del mismo sexo.

Albatros de Laysan

En Hawái, una proporción significativa de las parejas de albatros está formada por dos hembras. Estas aves establecen relaciones estables y cooperan para incubar y criar polluelos, lo que demuestra que las parejas del mismo sexo cumplen un rol funcional en la reproducción.

Bonobos

Conocidos por su intensa vida social, los bonobos utilizan el contacto sexual, incluso entre individuos del mismo sexo, para aliviar conflictos, fortalecer alianzas y organizar su jerarquía interna.

Cisnes

Una fracción importante de las parejas de cisnes está compuesta por individuos del mismo sexo. Estas parejas pueden criar crías mediante la adopción de huevos o mediante apareamientos puntuales con individuos del sexo opuesto, manteniendo luego su vínculo principal.

Morsas

Antes de alcanzar la madurez sexual, los machos se relacionan casi exclusivamente con otros machos. Al crecer, muchos se vuelven bisexuales, combinando relaciones reproductivas con hembras y vínculos con otros machos.

Ovejas domésticas

Los estudios indican que una parte de los carneros prefiere aparearse con otros machos, incluso cuando hay hembras disponibles. La ciencia ha encontrado diferencias en la estructura cerebral y en la producción hormonal entre estos animales y los machos heterosexuales.

