Trujillo: muestra de arte contemporáneo reúne más de 20 obras de distintas regiones del país

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, inauguró la exposición pictórica “IV Salón Trujillo”, que se presenta en la sala José Sabogal, ubicada en el jirón Independencia N° 572.

La muestra reúne más de 20 obras realizadas en técnica mixta y cuenta con la participación de artistas de todo el país, ofreciendo una extraordinaria diversidad de propuestas, lenguajes y miradas del arte contemporáneo.

PONER EN VALOR

Esta iniciativa busca promover el acceso a todas las expresiones artísticas, fortalecer la circulación cultural y poner en valor el importante trabajo que desarrollan las creadoras y creadores locales y nacionales.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 20 de enero, permitiendo a la comunidad trujillana y a los visitantes disfrutar de una muestra que refleja la riqueza y pluralidad de la escena artística actual, informa Andina.

ARTISTAS

Se exhiben obras de Eduardo Urquiaga, Ludgarda Reyes, Olga Mikhaylova, Ángel Suárez, Glauco Moya, Augusto Brocca, Ángel Castañeda, Ramón Gil, Carlos León, Tonio Ulloa, Jorge Chávez, Heyner Solís, Eder Valderrama, Mirtha Becerra, Carlos Paredes, José Mallap, Miriam Cueva, Natalia Meza, Giovanna Niquin, Francisco Cóndor y Mariano Gil.