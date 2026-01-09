Refuerzan acciones de conservación, seguridad y gestión de visitantes en Machupicchu

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, supervisó la Llaqta de Machupicchu, acompañado por equipos técnicos del sector, con el objetivo de recoger información en campo sobre los principales aspectos que inciden en la gestión del sitio y disponer acciones concretas orientadas a su mejora integral.

La inspección estuvo enfocada en el fortalecimiento de la conservación y preservación del monumento, la optimización de los circuitos de visita, la mejora de la señalización turística, el refuerzo de la seguridad de visitantes y trabajadores, así como la mejora del proceso de venta y control de entradas, en beneficio de una experiencia ordenada, segura y sostenible.

Durante la visita, el titular del sector señaló que una de las metas del Gobierno de transición es dejar una hoja de ruta clara y técnicamente sustentada, además de impulsar acciones estratégicas prioritarias que permitan mantener a Machupicchu en óptimas condiciones, garantizando el equilibrio entre conservación del patrimonio, uso turístico responsable y desarrollo local.

En ese marco, Luna Briceño destacó el trabajo articulado que se viene desarrollando con otros sectores del Estado, en particular con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), adscrito al Ministerio del Ambiente, y con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), a fin de asegurar una gestión integral y coordinada del Santuario Histórico.

Como parte de la agenda de trabajo, el ministro supervisó el servicio de venta de boletos de ingreso a Machupicchu que se brinda en el Centro Cultural Machupicchu Pueblo, donde se evaluaron los procedimientos de atención al público, los mecanismos de control, la información brindada a los visitantes y las condiciones operativas del servicio, con el objetivo de fortalecer la transparencia, el orden y la eficiencia en el acceso al sitio.

Asimismo, recorrió los circuitos 1, 2 y 3, incluido el Puente Inca, acompañado por autoridades y especialistas responsables de la administración, conservación y vigilancia del área. Durante el recorrido, se evaluaron los flujos de visitantes, los puntos críticos de seguridad, la claridad y suficiencia de la señalización, así como las condiciones operativas vinculadas al control de accesos y a los mecanismos de venta de entradas.

Los especialistas del sector informaron sobre el estado de conservación de elementos emblemáticos como la escultura monolítica del Intihuatana y los andenes incas actualmente en proceso de refacción, resaltándose la importancia del trabajo conjunto entre los sectores Cultura, Ambiente y Turismo para proteger tanto el patrimonio cultural como el entorno natural que conforman el Valor Universal Excepcional del sitio.

Al término de la inspección, el ministro Luna Briceño sostuvo una reunión con el personal de conservación y vigilancia de la Llaqta, a quienes reconoció por su compromiso y vocación de servicio, reafirmando que su labor es clave para asegurar la protección de Machupicchu y la transmisión responsable de su legado a las futuras generaciones.