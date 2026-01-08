¿Qué tan monógamo es el humano? Conoce este top de animales que solo tienen una pareja en toda su vida

La idea de que los seres humanos somos predominantemente monógamos suele debatirse tanto en el plano cultural como en el científico. Sin embargo, un reciente análisis comparativo elaborado por investigadores de la Universidad de Cambridge ofrece una mirada cuantitativa sobre cómo se forman las parejas en distintas especies. El estudio concluye que los humanos presentan un nivel de monogamia social más alto de lo que comúnmente se cree, situándose por encima de varios primates y muy cerca de especies conocidas por su fuerte cohesión social, como las suricatas.

Un indicador científico para medir la monogamia

Para establecer esta comparación, los científicos utilizaron un criterio concreto: la proporción de hermanos que comparten tanto padre como madre frente a aquellos que solo comparten uno de los progenitores. Este método fue aplicado a diversas poblaciones humanas a lo largo del tiempo y a más de 30 especies de mamíferos. Bajo este indicador, los humanos alcanzan un 66% de monogamia, superando a animales como los lobos grises y quedando muy por encima de los chimpancés y gorilas, cuyos porcentajes no superan el 6%.

Pese a ocupar un lugar destacado en este ranking, los especialistas aclaran que la monogamia humana no implica un sistema social comparable al de otras especies monógamas. A diferencia de animales que viven en parejas aisladas o en colonias cerradas, los humanos se organizan en grupos complejos con múltiples hombres y mujeres, dentro de los cuales se forman vínculos estables de pareja. Este rasgo, según los expertos, ayuda a comprender por qué la monogamia ha persistido en la historia humana, aunque bajo formas sociales únicas.

Ranking de monogamia social en especies seleccionadas

Ratón californiano: 100%

Perro salvaje africano: 85%

Castor europeo: 72,9%

Humanos: 66%

Suricata: 59,9%

Lobo gris: 46,2%

Gorila de montaña: 6,2%

Chimpancé común: 4,1%

Delfín nariz de botella: 4,1%

Oveja de Soay: 0,6%

Fuente: Universidad de Cambridge