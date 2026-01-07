LUM presenta ciclo “Cine de verano” con películas peruanas que reflexionan sobre historia, memoria e identidad

Como parte de su programación cultural de inicio de año, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) presentará el ciclo “Cine de verano: historia, memoria e identidad”, una selección de tres películas peruanas que invitan a reflexionar sobre la historia de Lima y diversas regiones del país, así como sobre las múltiples realidades y problemáticas sociales que las atraviesan.

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) está ubicado en Miraflores, específicamente en la Bajada San Martín 151. Se encuentra junto al estadio Manuel Bonilla.

A través de miradas diversas y relatos construidos desde experiencias personales, la memoria colectiva y contextos históricos específicos, los filmes programados proponen un espacio de reflexión en torno a la identidad, la memoria y la convivencia social. El ciclo se desarrollará durante el mes de enero, en el marco del aniversario de Lima, el Día Internacional de la Educación y el Día Mundial de la No Violencia y la Paz, fechas que refuerzan el carácter reflexivo y educativo de la propuesta.

Cabe resaltar que el ciclo Cine de Verano es una actividad que el LUM realiza cada año como parte de su compromiso por acercar las producciones cinematográficas peruanas al público y generar espacios de diálogo en torno a nuestra historia reciente y diversidad cultural. Todas las funciones se realizarán a las 6:00 p. m. en el auditorio del LUM, con ingreso libre, y están dirigidas a mayores de 14 años.

Programación

Viernes 9 de enero: “Caídos del cielo”, de Francisco Lombardi (1990)

La película entrelaza tres historias que retratan la vida en Lima durante la década de los años ochenta: la de una pareja de ancianos marcada por la pérdida de su hijo; la de dos personajes solitarios que cargan con cicatrices físicas y emocionales; y la de una abuela ciega que somete a sus nietos en su obsesión por recuperar la vista.

A través del humor, la tragedia social y el apunte amoroso, el filme construye una mirada crítica y sensible sobre tres generaciones y una ciudad atravesada por la precariedad, la violencia y la esperanza.

Viernes 16 de enero: “El evangelio de la carne”, de Eduardo Mendoza (2013)

Ambientada en un día clave para la ciudad —la final del campeonato de fútbol peruano y la multitudinaria procesión del Señor de los Milagros—, la película sigue las historias de tres hombres cuyas vidas se cruzan en medio de la fe, la violencia y la búsqueda de redención.

Entre el mundo del fútbol, la religiosidad popular y la marginalidad urbana, el filme propone una intensa reflexión sobre la ciudad, la lealtad y la supervivencia en un contexto marcado por la tensión social.

Viernes 23 de enero: “Ruta madre. Los caminos de la ayahuasca”, de Vania Milanovitch (2025)

La película propone un recorrido por la Amazonía peruana, específicamente por la ciudad de Iquitos, siguiendo las vivencias de personas vinculadas al uso ancestral de la ayahuasca.

Asimismo, explora los múltiples significados de esta planta sagrada y los universos simbólicos, espirituales y culturales que la rodean, ofreciendo una mirada íntima a la cosmovisión amazónica y a los procesos de transformación personal que emergen de estas prácticas.

Con el ciclo “Cine de verano: historia, memoria e identidad”, el LUM invita al público a acercarse al cine peruano como una herramienta para comprender nuestro pasado, dialogar sobre el presente y reflexionar colectivamente sobre la identidad que compartimos.