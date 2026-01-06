Descubren un muro de piedra de 7 mil años bajo el mar frente a la costa de Francia

Un equipo de investigadores localizó un muro de piedra de más de 7 mil años sumergido frente a la costa de Bretaña, al oeste de Francia. El descubrimiento, difundido por Smithsonian Magazine, aporta nuevas claves sobre la adaptación humana al cambio del nivel del mar durante la transición del Mesolítico al Neolítico.

HALLAZGO CLAVE PARA LA ARQUEOLOGÍA MARINA

La estructura se encuentra cerca de la Île de Sein y mide aproximadamente 120 metros de largo, con una base de 20 metros de ancho y una altura media de 2 metros. El muro está coronado por losas y monolitos dispuestos en líneas paralelas que se elevan casi dos metros adicionales. Los arqueólogos determinaron que yace a 10 metros de profundidad, aunque cuando fue construido el mar estaba siete metros por debajo del nivel actual, lo que permitió edificarlo en tierra firme.

El geólogo Yves Fouquet identificó inicialmente la formación en mapas del fondo marino, lo que llevó a la Société d’Archéologie et de Mémoire Maritime a organizar inmersiones entre 2022 y 2024. Investigadores de la Universidad de Bretaña Occidental, dirigidos por Fouquet y Yvan Pailler, confirmaron que la construcción data de entre 5 800 y 5 300 a.C.

¿PARA QUÉ SERVÍA EL MURO?

El uso original del muro sigue en debate. Una hipótesis apunta a que funcionó como trampa de pesca, aprovechando la marea baja para guiar peces hacia zonas donde quedaban atrapados. Otra posibilidad es que haya sido una barrera contra inundaciones, protegiendo asentamientos costeros frente al avance del mar, un fenómeno recurrente en aquella época.

El estudio sugiere además que esta estructura podría ser anterior a los famosos Alineamientos de Carnac, uno de los complejos megalíticos más conocidos de Europa. Este dato refuerza la idea de que las comunidades costeras poseían organización social y conocimientos técnicos avanzados antes de la construcción de otros monumentos en el continente.

LEGADO HISTÓRICO

El hallazgo dialoga con descubrimientos recientes, como un muro de 10 mil años documentado en 2024 bajo la costa báltica de Alemania, probablemente usado para la caza de renos. Estos paralelismos confirman que las grandes obras de ingeniería en piedra no fueron exclusivas de regiones interiores.

Además, el valor cultural del muro se vincula a las leyendas de Bretaña, como la mítica Ciudad de Ys, supuestamente sumergida cerca de la Île de Sein. Según Smithsonian Magazine, estas tradiciones orales podrían conservar la memoria de antiguas inundaciones y abandonos costeros, ofreciendo hoy pistas clave para comprender la adaptación humana al cambio climático del pasado.