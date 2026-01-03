Perú participará como país invitado de honor en 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

El Gobierno peruano declaró de interés nacional la participación de Perú como País Invitado de Honor en la 50.ª Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, así como la realización de eventos culturales previos y conexos, mediante el Decreto Supremo N.° 010-2025-MC, publicado el 1 de enero de 2026.

Esta declaratoria tiene como finalidad consolidar una plataforma estratégica de especial relevancia para el impulso, movilización y posicionamiento de la industria editorial peruana a nivel internacional, así como contribuir a la imagen nacional y desarrollo del ecosistema peruano del libro y la lectura.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará del 21 de abril al 11 de mayo del 2026, es uno de los eventos culturales más importante de la región y conmemora cincuenta años de trayectoria.

La participación continua del Perú desde el año 2022, y en esta ocasión, como país invitado de honor, permitirá exhibir la diversidad y riqueza de la producción editorial nacional, promover a autores y profesionales peruanos, y generar la oportunidad de negocios culturales, contribuyendo a la promoción internacional de nuestra bibliodiversidad y riqueza cultural en el ámbito iberoamericano.

La participación será liderada por el Ministerio de Cultura, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), integrando el ámbito literario, la promoción de la imagen país, el turismo, y fortaleciendo los lazos históricos y culturales entre el Perú y Argentina.

La implementación de las acciones previstas se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo.

Esta declaratoria se enmarca en la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas al 2030, así como en la Ley N° 31053, Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, y en la Política Nacional de Cultura al 2030, consolidando una visión de gobierno que sitúa a la cultura en el centro de la agenda de desarrollo y posicionamiento internacional.