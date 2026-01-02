Cerro Azul promueve la lectura y lanza su feria del libro

El evento cultural cuenta con el apoyo del alcalde, José Paín García, del 15 al 29 de enero, en la Plaza de Armas de Cerro Azul.

El colectivo cultural Pájaro Azul, con el apoyo del Gobierno Municipal de Cerro Azul, liderado por José Paín García, realiza la trigésima primera edición del Festival del Libro y Fomento de la Lectura – FELIFLE CERRO AZUL 2026, que se llevará a cabo del 15 al 29 de enero, en la Plaza de Armas de Cerro Azul.

El evento contará con la participación de destacados artistas, nacionales y extranjeros, editoriales con una variada oferta de libros para todas las edades, y una serie de actividades culturales de fomento y promoción de la lectura en este atractivo balneario al sur de Lima.

Si bien el cronograma de actividades se anunciará en los próximos días, se pudo adelantar que durante el FELIFLE CERRO AZUL 2026, se presentará el libro del periodista Mario Vallejo, su primer poemario ‘Manifiesto para vivir’, el cual contará con la presencia de destacados exponentes de la literatura peruana.

Cabe señalar que el Festival del Libro y Fomento de la Lectura, FELIFLE, es una feria itinerante, cuyo objetivo es llevar cultura y feria del libro a ciudades más alejadas del país. En más de treinta eventos realizados, han recorrido todo el Perú, destacando los FELIFLE realizados en ciudades como Cerro de Pasco, Pichari, Pichanaqui, Piura, Ayacucho, Andahuaylas, Cajamarca, Puno, Huancayo y Moquegua.

Este 2026, el FELIFLE inicia su ruta nacional en Cañete, en el distrito de Cerro Azul, cuya Plaza de Armas será, del 15 al 29 de enero, epicentro de la cultura y la literatura peruana.