Candelabro de Paracas cumple nueve años como Patrimonio Cultural de la Nación

El Candelabro de Paracas, ubicado al noroeste de la bahía de Paracas, en el distrito del mismo nombre, provincia de Pisco, departamento de Ica, cumple nueve años desde su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación, otorgado mediante la Resolución Viceministerial N.° 162-2016-VMPCIC-MC, de fecha 29 de diciembre de 2016, constituyéndose en la primera declaratoria de un paisaje cultural en el país.

Se le otorgó dicha distinción por ser considerado una expresión de obra de arte emplazada en un espacio físico-natural con relevantes valores históricos y culturales.

Este paisaje cultural de tipo asociativo se ha mantenido intacto y conserva un profundo significado para los pobladores de los distritos de San Andrés, Pisco y Paracas, quienes le atribuyen valores simbólicos, creencias y tradiciones que fortalecen el sentimiento de pertenencia e identidad, transmitido de generación en generación.

Asimismo, constituye un importante referente para la ubicación y localización de especies marinas vinculadas a la pesca artesanal, además de formar parte esencial de la actividad turística de la región, evidenciando una estrecha relación entre la población local y el medio físico.

El Candelabro es un geoglifo monumental de aproximadamente 170 metros de extensión y una profundidad promedio de 1,20 metros, construido por los antiguos peruanos que habitaron este territorio. La atmósfera salitrosa de la zona ha contribuido a la compactación y endurecimiento de la arena que lo rodea, permitiendo su preservación a lo largo del tiempo.

Los fuertes vientos conocidos como paracas actúan de manera constante, rellenando y despejando la figura; sin embargo, estos mismos vientos eliminan el exceso de arena de los canales, manteniendo las líneas del diseño claramente definidas.

Cabe destacar que, por su diseño, construcción y localización, el Candelabro de Paracas es único en el continente americano, no existiendo otro trazado con la misma representación, cualidades y características físico-geográficas de emplazamiento, lo que evidencia su singularidad y originalidad.

Conocido también como Tridente o Tres Cruces, el geoglifo refleja un sincretismo simbólico que alimenta el misterio en torno a su creación, antigüedad y funcionalidad.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Paisaje Cultural, promueve la salvaguarda de los paisajes culturales como expresiones vivas que integran el territorio, los elementos físico-geográficos, las dinámicas territoriales y las manifestaciones culturales asociadas a las comunidades que los habitan.