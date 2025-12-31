Estudio revela que los gatos maúllan mucho más con dueños hombres que con mujeres

Una investigación internacional halló diferencias significativas en los sonidos que emiten los felinos según el sexo de su cuidador.

Un reciente estudio internacional ha puesto bajo la lupa la forma en que los gatos se comunican con las personas y ha revelado una diferencia llamativa según el sexo de sus cuidadores. De acuerdo con la investigación, los felinos tienden a emitir más sonidos cuando se reencuentran con hombres que cuando lo hacen con mujeres, lo que abre nuevas preguntas sobre la interacción entre humanos y mascotas.

El trabajo fue desarrollado por un equipo de la Universidad de Ankara, en Turquía, y se basó en observaciones registradas por los propios dueños. En total, 31 participantes grabaron a sus gatos en el momento exacto en que llegaban a casa, con la indicación de actuar con total naturalidad para no alterar el comportamiento habitual de los animales.

Gatos y vocalizaciones: claves del reencuentro con sus dueños

Los investigadores se concentraron en los primeros cien segundos tras el reencuentro, un periodo considerado crucial para analizar reacciones espontáneas. Al revisar los videos, contabilizaron distintos tipos de vocalizaciones —como maullidos, ronroneos y sonidos breves— y encontraron que los hombres recibieron en promedio 4,3 emisiones sonoras, mientras que las mujeres apenas 1,8 en el mismo intervalo.

Según el análisis, esta diferencia se mantuvo constante sin importar la edad, el sexo o la raza de los gatos observados. Los autores del estudio precisaron que el único factor que mostró una influencia clara en la cantidad de vocalizaciones fue el sexo del cuidador humano. Los resultados, publicados en la revista científica Ethology, aportan nuevos elementos para comprender cómo los gatos ajustan su comunicación en función de la persona con la que interactúan.