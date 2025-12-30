Casitas de la Literatura: bibliotecas itinerantes llevarán libros y lectura a zonas sin acceso

Con una propuesta móvil y descentralizada, el Ministerio de Educación apuesta por ampliar el derecho a la lectura y fortalecer el vínculo comunitario con los libros en diversas regiones del país.

CASITAS DE LA LITERATURA

La Casa de la Literatura Peruana, organismo del Ministerio de Educación, presentó el proyecto Casitas de la Literatura, una iniciativa orientada a promover el acceso al libro, la lectura y las actividades culturales en comunidades con limitada presencia de bibliotecas públicas o escolares. El objetivo central es acercar servicios de mediación lectora y recursos informativos a niños, adolescentes y público en general, con énfasis en zonas rurales y periurbanas.

La propuesta responde a la necesidad de crear oportunidades de encuentro con los libros en contextos donde las brechas lectoras son altas. Para ello, el proyecto contempla la instalación de diez bibliotecas itinerantes que operarán en dos periodos durante el año, permitiendo un desplazamiento planificado y sostenido en el territorio.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LAS CASITAS?

Cada Casita funcionará bajo un modelo de carpas neumáticas inflables, de fácil transporte y acondicionadas para distintos climas. Contarán con una colección inicial de 500 libros que abarcan literatura infantil y juvenil, materiales informativos, literatura regional y títulos en sistema braille, además de mobiliario portátil adecuado para diversos públicos.

El funcionamiento estará a cargo de un mediador cultural, responsable de articular actividades y promover la participación comunitaria, y un bibliotecario, encargado de la gestión de las colecciones y los servicios de información. Este equipo buscará que cada espacio se convierta en un punto activo de aprendizaje, encuentro e integración cultural.

ZONAS PRIORIZADAS

La selección de las áreas de intervención considerará la ausencia de bibliotecas públicas o escolares, la falta de servicios itinerantes similares y el compromiso de gobiernos locales, regionales y las UGEL para facilitar el trabajo en territorio. Entre las zonas propuestas se incluyen:

Áreas urbano-rurales de La Libertad (costa).

Distritos de Huancavelica y Puno (sierra).

Regiones como San Martín y Loreto (selva).

Con este proyecto, el Estado busca fortalecer el derecho a la lectura, contribuir al desarrollo integral de las personas y promover espacios culturales que impulsen la creatividad, la inclusión y la construcción de ciudadanía, desde una perspectiva descentralizada y orientada al cierre de brechas de acceso a servicios bibliotecarios.