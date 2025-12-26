Nació antes de lo pensado: científicos confirman que humanos encendían fuego hace 400 mil años

Encender fuego no solo permitió al ser humano calentarse o cocinar alimentos: marcó un punto de quiebre en la evolución social y cognitiva. Ahora, una investigación liderada por el British Museum confirmó que esta habilidad surgió hace 400 mil años, mucho antes de lo que sostenía la ciencia hasta hoy.

El descubrimiento se realizó en un yacimiento cercano al poblado de Barnham, en Suffolk, donde se hallaron evidencias concluyentes de fuego generado de manera intencional. El estudio fue publicado en la prestigiosa revista científica Nature.

PRUEBAS ARQUEOLÓGICAS QUE CAMBIARON LA CRONOLOGÍA

Durante décadas, los científicos habían identificado rastros de fuego de hasta un millón de años de antigüedad en África, pero atribuían esos casos a incendios naturales. La evidencia sólida de encendido deliberado más antigua databa de hace unos 50 mil años en Francia. Eso cambió tras cuatro años de análisis minucioso en Barnham.

El equipo liderado por Nick Ashton, curador del British Museum, confirmó que los sedimentos encontrados fueron calentados de forma intencional. El elemento clave fue el hallazgo de pirita de hierro, un mineral utilizado para generar chispas, extremadamente escaso en la zona y, por tanto, trasladado deliberadamente. También se encontraron hachas que habrían servido para triturar este mineral.

NEANDERTALES Y EL IMPACTO DEL FUEGO EN LA EVOLUCIÓN

Los investigadores sostienen que el homínido capaz de controlar el fuego fue el Neandertal, ya que se hallaron fósiles de esta especie en el mismo entorno. Para los expertos, dominar el fuego transformó radicalmente la vida humana: permitió explorar regiones frías, extender las actividades nocturnas y fortalecer los vínculos sociales.

La piroarqueóloga Sarah Hlubik, del Saint Mary's College of Maryland, calificó el hallazgo como “verdaderamente apasionante”. Subrayó que cocinar alimentos —especialmente carne— redujo la energía destinada a la digestión y favoreció el desarrollo del cerebro, consolidando un rasgo único de la humanidad.

DESCUBRIMIENTO QUE REDEFINE LA HISTORIA HUMANA

Saber crear fuego, y no depender de la naturaleza, impulsó cambios decisivos en la dieta, el comportamiento social y la expansión territorial de los primeros humanos. La evidencia hallada en Barnham demuestra que esta capacidad apareció mucho antes de lo previsto y obliga a replantear los tiempos de la evolución cultural y biológica de nuestra especie.