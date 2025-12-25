¿Jesucristo nació en el Perú? La leyenda andina que habría inspirado el villancico “Cholito Jesús”

La popular canción interpretada por Los Toribianitos podría tener raíces en un cuento del escritor peruano Ventura García Calderón, que sitúa el nacimiento del Niño Dios en el Perú andino.

La letra del tradicional villancico “Cholito Jesús”, popularizado por Los Toribianitos, ha despertado curiosidad durante décadas por una frase particular: la que sugiere que el niño Dios nació en el Perú. Aunque para muchos se trata solo de una licencia creativa, existe una posible inspiración literaria que refuerza esta idea desde la tradición andina.

Se trata del cuento “Fue en el Perú”, incluido en la colección La venganza del cóndor, del escritor peruano Ventura García Calderón. En este relato, el autor propone una versión alternativa del nacimiento de Jesús, ambientada en el Perú andino, cargada de simbolismo social, cultural y religioso.

La historia es narrada por Simona, personaje central del cuento, quien relata que Jesús nació en medio de una época de esclavitud y opresión, marcada por abusos de poder. En el relato, un prefecto había prohibido que indios y negros tuvieran hijos, lo que obliga a María y José a esconderse para dar a luz.

El nacimiento ocurre en un tambo andino, no en un pesebre tradicional. Allí, una llamita se arrodilla ante el recién nacido y, en lugar de trompetas celestiales, se escuchan quenas del cielo, integrando elementos propios del mundo andino a la escena bíblica.

Tres reyes magos y un mensaje de igualdad

Otro de los momentos más simbólicos del cuento es la aparición de los tres reyes magos, descritos por el autor como “un blanco, un indio y un negro”, una representación explícita de la diversidad y la convivencia entre culturas.

El relato alcanza su punto más emotivo cuando el niño Jesús, recién nacido, habla y se dirige al rey mago negro para decirle: “El color negro no te ofende, hermano”.

Tras esas palabras, los presentes comprenden que ha llegado el Niño Dios para liberarlos y salvarlos, no solo en un sentido espiritual, sino también humano y social.

Si bien no existe confirmación de que el villancico “Cholito Jesús” se base directamente en este cuento, la coincidencia de imágenes, mensajes y símbolos refuerza la idea de que la canción podría estar influenciada por esta reinterpretación andina del nacimiento de Cristo.

Así, más allá de la fe o la tradición, la leyenda literaria de Ventura García Calderón propone una mirada profundamente peruana de la Navidad.