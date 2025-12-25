No eran reyes ni necesariamente tres: los vacíos históricos detrás de los Reyes Magos

El Evangelio de Mateo es el único texto que menciona a los magos de Oriente y no precisa cuántos eran, si eran reyes ni de qué lugar exacto provenían.

En la escena del nacimiento de Jesús, entre el silencio de la noche y el asombro de quienes presenciaron aquel momento, aparecen unos personajes envueltos en misterio. No llegan desde los campos cercanos ni forman parte del pueblo de Belén. Vienen de lejos, guiados por el cielo, atentos a una señal que solo ellos supieron interpretar. La Biblia los menciona brevemente, pero el paso de los siglos se encargó de convertirlos en figuras universales: los Reyes Magos.

Sabios de Oriente, reyes por tradición

El Evangelio de Mateo habla únicamente de magos de Oriente, sin precisar su número, nombres ni condición real. Eran estudiosos de los astros, hombres instruidos en la observación del cielo, una práctica común en antiguas civilizaciones como Persia o Babilonia. Para ellos, la aparición de una estrella no era un fenómeno cualquiera, sino un mensaje que anunciaba el nacimiento de alguien excepcional.

Con el tiempo, la tradición cristiana fijó su número en tres —en referencia a los regalos— y les dio identidad propia. Así nacieron Melchor, Gaspar y Baltasar, personajes que hoy encarnan no solo una historia religiosa, sino también un relato simbólico sobre la búsqueda, el viaje y el reconocimiento de lo sagrado.

Melchor: el anciano que ofreció oro

Según la tradición medieval europea, Melchor es representado como el mayor de los tres magos, de barba blanca y porte sereno. Se le asocia con regiones de Europa o Asia Menor y con la experiencia que dan los años. En el relato simbólico, Melchor es quien se inclina ante el niño reconociendo en él a un rey, no por coronas ni ejércitos, sino por lo que representa.

El oro que entrega no es un regalo casual. En la antigüedad, este metal estaba reservado para la realeza y el poder. Al ofrecerlo, Melchor reconoce a Jesús como rey, aun cuando yace en un pesebre. Es un gesto que contrasta la riqueza material con la humildad del lugar, y que refuerza el mensaje central del relato cristiano.

Gaspar: el viajero que llevó incienso

Gaspar suele ser descrito como un hombre más joven, proveniente de Asia, en especial de regiones asociadas con antiguas rutas comerciales. La tradición lo presenta como un buscador incansable, alguien que recorrió largas distancias movido por la convicción de que aquella estrella señalaba algo que debía ser venerado.

El incienso que ofrece tenía un uso profundamente religioso. Era quemado en templos y rituales como símbolo de oración y divinidad. En el marco del relato cristiano, el regalo de Gaspar reconoce a Jesús no solo como rey, sino como una figura sagrada. El humo que se eleva simboliza la conexión entre lo humano y lo divino.

Baltasar: el sabio que entregó mirra

Baltasar es tradicionalmente representado como originario de África, y su figura se incorporó para expresar la universalidad del mensaje cristiano. No aparece así en la Biblia, pero su presencia en la tradición busca mostrar que el nacimiento de Jesús convoca a pueblos y culturas distintas, más allá de fronteras.

La mirra que entrega es el regalo más enigmático. Era una resina utilizada tanto en perfumes como en rituales funerarios. En la interpretación cristiana, este obsequio anticipa el sufrimiento humano y la muerte. Baltasar no trae un presente de celebración, sino uno que recuerda la condición humana de Jesús y el destino que enfrentará.

Un relato breve que se volvió eterno

La Biblia dedica apenas unos versículos a los magos de Oriente. No dice que fueran reyes, no menciona camellos ni especifica el momento exacto de su llegada. Sin embargo, ese breve pasaje dio origen a una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad. Entre historia, símbolo y fe, los Reyes Magos siguen viajando cada diciembre, guiados por una estrella que, más que un punto en el cielo, representa la búsqueda de sentido.