People's Choice Award: VOTA AQUÍ por las 4 áreas naturales de Perú que compiten en premios internacionales

Cuatro áreas naturales protegidas del Perú ubicadas en Áncash, Lima, Huánuco, Piura y Tumbes compiten en los People’s Choice Award 2025, reconocimiento otorgado por Green Destinations en el marco de la feria internacional ITB Berlín.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que estos destinos fueron seleccionados en el Top 100 Green Destinations Stories 2025 por sus buenas prácticas de gestión turística sostenible.

Áreas naturales participantes

Los competidores son el Parque Nacional Huascarán (Áncash), que protege la Cordillera Blanca y sus lagunas altoandinas; la Reserva Nacional de Lachay (Lima), conocida por sus ecosistemas de lomas; el Parque Nacional Tingo María (Huánuco), la segunda área protegida más antigua del país con atractivos como la Cueva de las Lechuzas; y la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau (Piura y Tumbes), que conserva ecosistemas marinos frente a las costas del norte peruano.

Proceso de votación internacional

La votación estará abierta del 15 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026 a través de la plataforma oficial de Green Destinations. Para participar, los votantes deben ingresar al formulario https://greendestinations.typeform.com/to/ctfOU9M8, registrar su correo electrónico, seleccionar la región América y escoger su área natural peruana favorita entre las opciones listadas.

Resultados del certamen

El Mincetur exhorta a ciudadanos, comunidades locales, visitantes y aliados del sector turismo a sumarse a esta iniciativa para posicionar al Perú como referente regional en sostenibilidad turística y conservación patrimonial. Los resultados del certamen se darán a conocer durante la feria ITB Berlín 2026, uno de los eventos turísticos más importantes a nivel mundial.