Sacsayhuamán alcanza Jerarquía 4 y se posiciona al nivel de Machu Picchu como atractivo turístico

El patrimonio cultural del Perú suma un nuevo hito. El parque arqueológico de Sacsayhuamán, ubicado en la parte alta de Cusco, fue reconocido con Jerarquía 4, la máxima categoría turística que otorga el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), colocándolo al mismo nivel que Machu Picchu.

RECONOCIMIENTO HISTÓRICO EN UNA FECHA SIMBÓLICA

La entrega de la placa se realizó el lunes 22 de diciembre, en el marco de los 42 años de la declaratoria de Sacsayhuamán como Patrimonio Cultural de la Nación, mediante la Ley N° 23765. La ceremonia tuvo lugar en Llaullipata, en la gran explanada del complejo arqueológico, y contó con la participación de representantes de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur), autoridades locales y personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura.

Durante el acto, María Cristina Quispe Suco, subdirectora de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio de la Dirección de Cultura de Cusco, destacó que esta conmemoración reafirma el compromiso institucional con la investigación, conservación y puesta en valor del sitio, en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

IMPACTO TURÍSTICO

La jefa del equipo del parque arqueológico, Guadalupe Quiroga, señaló que la categorización como recurso turístico de Jerarquía 4 fortalece el trabajo articulado entre los sectores cultura y turismo, permitiendo promover un aprovechamiento responsable del monumento, sin descuidar su protección y profundo significado cultural.

Por su parte, Amparo Morales, representante de Gercetur Cusco, explicó que el reconocimiento es resultado de un riguroso proceso de evaluación técnica y subrayó que Sacsayhuamán es un testimonio del alto nivel de conocimiento, ingeniería y arquitectura de la civilización inca, además de un símbolo de la cosmovisión y la memoria histórica del pueblo cusqueño. La ceremonia contó también con la presencia de la Policía de Turismo y servidores públicos que laboran en este emblemático espacio arqueológico.