Mincul y CEP suscriben importante acuerdo para proteger el patrimonio vinculado a Iglesia católica

El Ministerio de Cultura (Mincul) y la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) suscribieron un convenio mediante el cual reafirman su compromiso de trabajar para la protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación vinculado a la Iglesia católica.

El Perú cuenta con más de 800 bienes inmuebles de arquitectura religiosa católica, más de 10,000 bienes muebles y cerca de 100 festividades religiosas reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que evidencia la riqueza y diversidad de este legado.

El acuerdo, firmado por el ministro de Cultura, Alfredo Luna, y el presidente de la CEP, monseñor Carlos García, permitirá promover acciones de identificación, inventario, defensa, recuperación, investigación y gestión de los bienes asociados a la Iglesia.

Durante su intervención, el ministro Luna destacó la importancia de la Iglesia católica en la historia del Perú, reflejada en los templos católicos edificados durante las épocas virreinal y republicana, los cuales expresan la fe de nuestras comunidades.