Centro cultural Juan Parra del Riego: reconocidos artistas peruanos exponen con motivo de la Navidad

Veinte artistas peruanos se reúnen en una exposición colectiva con motivo de las celebraciones navideñas. Se trata de Artnexo, muestra que se presenta hasta el 10 de enero en el centro cultural Juan Parra del Riego, en Barranco.

La exposición es organizada por la galería Esarte, bajo la curaduría de Gianina Bellmunt, quien destaca que esta colectiva es un evento inédito en la escena artística limeña, por la calidad y diversidad de los creadores convocados.

PINTURA Y ESCULTURA

La muestra reúne interesantes propuestas en pintura y escultura. Participan los artistas Enrique Polanco, Leoncio Villanueva, Rodrigo Zúñiga, Jorge Vela, Ana Osorio, Eduardo Cocachín, Ángel Chávez, Benito Rosas y Bernardo Barreto.

También están Cecilia Flores, César Garro, César Martínez, Consuelo Amat y León, Gino Ormeño, Gonzalo Fernández, Hernán Sosa, John Chauca, José Carlos Ramos, Luis Angulo, Nora Sidoine y Xabi Gracia.

El centro cultural Juan Parra del Riego se ubica en la avenida Pedro de Osma 135, distrito de Barranco. El horario de visita es de lunes a domingo de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche.