¿Por qué 'Feliz Navidad' en inglés se dice 'Merry Christmas' en lugar de 'Happy Christmas'?

¿Alguna vez te preguntaste por qué 'feliz' acompañado de 'Navidad' no se traduce como 'happy'? Un recorrido por el pasado del inglés revela cómo la literatura cambió el sentido del saludo navideño.

A pocos días de la Navidad —este 19 de diciembre marca la cuenta regresiva final—, una expresión vuelve a repetirse en tarjetas, mensajes y transmisiones: Merry Christmas. Aunque para muchos suena natural, no siempre queda claro por qué en países como Estados Unidos predomina esta fórmula y no Happy Christmas. La explicación está en la historia del idioma inglés y en la evolución cultural del saludo navideño.

El término merry no nació con el significado moderno de “feliz”. Sus raíces se remontan a la Edad Media, cuando derivaba del vocablo anglosajón myrige, usado para describir algo agradable, placentero o de buen ánimo. Incluso funcionó como sobrenombre para personas consideradas de carácter afable u honesto, una connotación que fue moldeando su uso social con el paso de los siglos.

Merry Christmas: tradición lingüística y cultura popular

El punto de inflexión llegó en el siglo XIX. En 1843, Charles Dickens publicó A Christmas Carol (Canción de Navidad), obra que popularizó una Navidad asociada a la alegría colectiva, la generosidad y el espíritu festivo. Desde entonces, merry pasó a vincularse directamente con un estado de júbilo compartido, lo que explica su consolidación como el saludo predominante en Estados Unidos y otros países de influencia cultural anglosajona.

Sin embargo, decir Happy Christmas es plenamente correcto. De hecho, en Inglaterra su uso es frecuente. Mientras happy alude a la felicidad personal o emocional, merry remite a un ánimo más social y celebratorio. En cuanto a Christmas, la palabra proviene de Cristes Maesse, expresión del inglés antiguo que hacía referencia a la misa de Cristo celebrada la noche del 24 de diciembre, origen religioso que se mantiene intacto en el término actual.