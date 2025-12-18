Pomabamba protagoniza histórica exposición fotográfica en el Museo Arqueológico de Áncash

El Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”, entidad adscrita al Ministerio de Cultura, anunció la apertura de una exposición fotográfica inédita que coloca a la provincia de Pomabamba en el centro de la escena cultural regional. La muestra, titulada Rutas Turísticas de Pomabamba: Caminos de Identidad y Naturaleza, será inaugurada el 19 de diciembre en la ciudad de Huaraz y permanecerá abierta al público hasta el 29 de marzo.

La propuesta busca difundir el valor histórico, simbólico y ambiental de Pomabamba mediante un recorrido visual que articula paisaje, memoria e identidad. A través de fotografías documentales, la exposición pone énfasis en las rutas turísticas y culturales del territorio, resaltando su potencial como motor de desarrollo sostenible en el Callejón de Conchucos y como espacio clave para la preservación del patrimonio andino.

Pomabamba, identidad andina y patrimonio vivo en imágenes

El proyecto es organizado por el Museo Arqueológico de Áncash con el respaldo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash, mientras que la gestión cultural está a cargo de Pomabamba.pe. El registro fotográfico fue desarrollado por Peter Montero y Juan Montero, quienes investigan visualmente la provincia desde 2017, y en esta edición se suman Miguel Flores y Edward Valverde, fotógrafos y comunicadores originarios de Pomabamba, cuya participación refuerza la mirada local del relato expositivo.

La exhibición se estructura en ejes temáticos que abarcan las rutas Parobamba–Quinuabamba, Huayllan y Jancapampa, así como sitios arqueológicos como Yayno y Garhuay, lagunas emblemáticas y escenas de biodiversidad. Además, se retratan manifestaciones culturales que sustentan el reconocimiento de Pomabamba como Capital Folklórica de Áncash, incluyendo danzas tradicionales, actividades agrícolas y prácticas comunitarias. De carácter educativo y alcance nacional, la muestra está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores y visitantes, con el objetivo de promover la valoración y protección del patrimonio natural y cultural de la provincia.