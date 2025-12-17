Museo Tumbas Reales de Sipán inaugura la exposición “Rostros de Pucalá” en Lambayeque

El patrimonio cultural del norte del Perú vuelve a cobrar protagonismo con una exposición que conecta historia, territorio y comunidad, destacando el valor simbólico y social de Pucalá dentro del valle de Lambayeque.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y DIVERSIDAD CULTURAL

Con motivo del 15º aniversario del Proyecto Arqueológico Valle de Lambayeque, el Museo Tumbas Reales de Sipán inaugurará este miércoles 17 de diciembre la exposición temporal “Rostros de Pucalá: memoria, diversidad y continuidad cultural”, en coordinación con el museo comunal Santa Rosa de Pucalá y el Patronato de Sipán. La muestra se presenta en la sala de exposiciones temporales del emblemático museo ubicado en la ciudad de Lambayeque.

La exposición reúne 45 piezas arqueológicas originales representativas de las culturas Mochica, Lambayeque y Chimú, además de expresiones culturales provenientes de Cajamarca, Chota y Cutervo, así como evidencias de presencia Wari. Este conjunto refleja la compleja red de relaciones sociales, económicas y culturales que caracterizó históricamente al valle de Lambayeque como un espacio de intercambio e integración.

El director del Museo Tumbas Reales de Sipán, Edgar Bracamonte Lévano, señaló que la finalidad de esta exposición es fortalecer la valoración del patrimonio cultural lambayecano y resaltar a Pucalá como un territorio histórico de encuentros y continuidad cultural, cuyo legado sigue vigente en la identidad regional.

PASADO ANCESTRAL E IDENTIDAD ACTUAL

El recorrido museográfico está organizado en seis unidades temáticas que permiten comprender la importancia histórica de Pucalá como espacio de interacción cultural, destacando la permanencia de sus saberes y prácticas en la actualidad. La muestra culmina con un espacio interactivo donde los visitantes pueden compartir mensajes, reflexiones o fotografías, integrándose simbólicamente a la narrativa del territorio.

Uno de los ejes centrales de “Rostros de Pucalá” es el diálogo visual y simbólico entre pasado y presente, a través de cerámicas con representaciones de rostros ancestrales y una galería fotográfica contemporánea que retrata a agricultores, artesanas, estudiantes, docentes y familias del distrito. Estas imágenes reflejan la transmisión de valores, conocimientos y prácticas que dan vida a la identidad cultural del valle de Lambayeque.

Concebida como una experiencia accesible, educativa y humana, la exposición reafirma el compromiso del Museo Tumbas Reales de Sipán con la investigación científica, la educación patrimonial y la participación comunitaria. La muestra estará abierta al público hasta el 15 de marzo de 2026, de martes a domingo, en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.