Perú y China impulsan agenda de cooperación cultural y patrimonial

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño y el embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, sostuvieron hoy una reunión de trabajo con el objetivo de intercambiar visiones y explorar nuevas oportunidades de cooperación cultural entre ambos países, en el marco de la relación bilateral y de los mecanismos de colaboración vigentes.

Durante el encuentro, el titular del sector Cultura expresó su interés en fortalecer la cooperación con China para impulsar acciones conjuntas orientadas al mejoramiento del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP), ubicado en el distrito limeño de Pueblo Libre, con el propósito de contribuir a la preservación y adecuada puesta en valor del patrimonio histórico nacional.

Asimismo, destacó la importancia de promover iniciativas conjuntas en el Proyecto Arqueológico Caral, que incluyan la investigación y difusión de esta civilización, reconocida como una de las más antiguas del mundo.

Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de continuar impulsando iniciativas conjuntas en diversas áreas vinculadas a la cultura, el patrimonio y la investigación, así como de fortalecer los intercambios técnicos, académicos y de experiencias entre instituciones especializadas de ambos países.

En ese marco, se abordaron propuestas relacionadas con museos, patrimonio arqueológico, conservación, industrias culturales, patrimonio cultural inmaterial, uso de nuevas tecnologías y gestión cultural, además de mecanismos orientados a ampliar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en dichos ámbitos.

Finalmente, se destacó que el Plan de Acción Conjunta (PAC) 2025–2029 constituye un marco favorable para impulsar estas iniciativas y profundizar la cooperación cultural bilateral, en concordancia con la Asociación Estratégica Integral entre el Perú y la República Popular China.

El Ministerio de Cultura y la Embajada de China reafirmaron su voluntad de seguir fortaleciendo el vínculo de cooperación entre ambos países, promoviendo una agenda cultural conjunta que contribuya al acercamiento entre sus pueblos y al desarrollo de proyectos de interés común, basada en el respeto y reconocimiento de sus legados culturales milenarios.