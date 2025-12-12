MALI presenta exposición “80 años de Naciones Unidas: Construyendo juntos un mejor futuro común”

Como parte de los actos conmemorativos por la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se inauguró en el atrio del Museo de Arte de Lima (MALI) la exposición “80 años de Naciones Unidas: Construyendo juntos un mejor futuro común”.

La muestra recorre los hitos más relevantes del trabajo de la ONU junto al Estado peruano para promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. La exhibición estará abierta al público de manera gratuita hasta el 15 de febrero.

PENSAR EN EL FUTURO

Durante la ceremonia, la Coordinadora Residente de la ONU en el Perú, Rossana Dudziak, destacó el valor reflexivo de la muestra: “Esta exhibición es una oportunidad para pensar en el futuro que queremos para el país y en lo que podemos lograr si trabajamos juntos”.

La exposición reúne una serie de fotografías y relatos que ilustran la contribución de la Organización de las Naciones Unidas en soluciones pacíficas a conflictos, políticas de desarrollo y asistencia humanitaria en momentos críticos de la historia reciente.