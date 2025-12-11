‘Trazos en el puerto’: renombrados artistas muestran Chimbote con enfoques figurativos y abstractos

Foto Andina

Arte en su máxima expresión, 12 artistas plásticos reúnen sus sensibilidades para interpretar el espacio portuario de Chimbote desde diferentes estilos, “combinando enfoques figurativos y abstractos” en la exposición colectiva ‘Trazos en el puerto’.

Las piezas exploran el puerto como “un lugar de movimiento, memoria e identidad”, mostrando su dinamismo y su dimensión simbólica. La muestra se presenta, precisamente, en la Sala de Arte Municipal del concejo provincial del Santa, en la región Áncash.

Foto Andina

ENTORNO COSTERO

“En conjunto, la muestra ofrece una mirada sensible y diversa sobre la vida y el imaginario del entorno costero”, detalla el texto de presentación de esta exposición que diariamente recibe cientos de visitantes. La muestra estará abierta hasta el 20 de diciembre.

Participan los artistas Job Pereda, Marco Samamé, Zuller Carrillo, Teófilo Villacorta, Rómulo Azabache, Ronald Culqui, Amarildo Obeso. También Jorge Chirinos, Melisa Chachapoyas, Lincold Bocanegra, Mayker Bocanegra y Emerson Vásquez.