Se inaugura la octava edición de “La Independiente”, feria que reúne a 36 editoriales peruanas

La octava edición de “La Independiente. Feria de Editoriales Peruanas”, organizada por el Ministerio de Cultura, se inauguró este miércoles 10 de diciembre en el anfiteatro de la Biblioteca Nacional del Perú (avenida De la Poesía 160, San Borja). Se trata de un espacio de encuentro, comercialización y difusión que destaca la diversidad y la vitalidad del sector editorial independiente del país. El evento es de ingreso libre y estará abierto hasta el domingo 14 de diciembre, en los horarios de 1:00pm a 9:00pm.

Esta nueva edición reúne a 36 editoriales independientes provenientes de siete regiones del país: Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Piura y Lima. Del total, 16 editoriales participantes están dirigidas por mujeres y provienen de cuatro regiones: San Martín, Huánuco, Piura y Lima.

Impulsando el sector del libro

De esta manera, la feria reafirma su espíritu descentralizado y su compromiso con la bibliodiversidad, la creación peruana y el impulso al sector del libro, en el marco de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas al 2030.

“La Independiente nació como una política cultural orientada a promover la bibliodiversidad, fortalecer la cadena del libro y acercar más lecturas a más peruanas y peruanos. Ocho ediciones después, este espacio confirma que nuestras historias —las escritas, ilustradas, narradas e imaginadas— ocupan un lugar fundamental en la conversación pública y en la construcción de nuestra identidad colectiva”, señaló Moira Novoa, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, durante la ceremonia de inauguración.

La actividad también contó con la participación de Juan Yangali Quintanilla, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú; María Moreno Baca, directora general de Industrias Culturales y Artes; Mónica Reyes Liñán, directora del Libro y la Lectura, ambas dependencias del Ministerio de Cultura; así como Rossy Majino, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Editoriales Independientes del Perú (EIP).

El programa de “La Independiente. Feria de Editoriales Peruanas” incluye más de 30 actividades culturales y artísticas, entre ellas presentaciones de libros, cuentacuentos y actividades dirigidas al público infantil. También se realizarán conversatorios con autores y editores, recitales poéticos, actividades de acompañamiento a la lectura, así como lecturas comentadas y conciertos, con la participación de escritoras, escritores, ilustradores y mediadores de distintas regiones del país.

Las editoriales participantes ofrecerán precios competitivos en todos los stands y habrá descuentos especiales durante los días de feria. Este evento representa una oportunidad para promover en el público la pasión por la lectura y demostrar que, en La Independiente, siempre hay un libro ideal para cada lector.

Con “La Independiente. Feria de Editoriales Peruanas”, el Ministerio de Cultura propicia un encuentro entre autores, editores y lectores, promueve el acceso democrático al libro y la lectura, y fortalece el ecosistema editorial independiente de nuestro país.