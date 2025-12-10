UNESCO reconoce al Sarawja de Moquegua como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El Sarawja, expresión ancestral de música y danza originaria de los pueblos aimaras del sur del Perú, fue inscrito oficialmente en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El anuncio se realizó el 10 de diciembre de 2025, durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Nueva Deli, India.

RECONOCIMIENTO HISTÓRICO

El Ministerio de Cultura informó que esta designación convierte al Sarawja en la decimotercera manifestación peruana en integrar la lista de la UNESCO, y la primera proveniente de la región Moquegua. El organismo internacional destacó la participación ejemplar de las comunidades en la elaboración del expediente de postulación, evidenciando un fuerte compromiso colectivo con la preservación del patrimonio.

El Sarawja se practica en los valles del Ticsani y San Felipe, en los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal–Calacoa, y se celebra cada año después de la Semana Santa. Su danza y música, ejecutadas en “ruedas” o grupos familiares, simbolizan la renovación, la abundancia y la unión comunitaria, mientras las familias anfitrionas comparten platos tradicionales con productos locales.

TRADICIÓN VIVA TRANSMITIDA POR GENERACIONES

El ritual combina canto en aimara y castellano, acompañados de silbidos y guitarrillas de hasta 24 cuerdas. Las mujeres lucen el tradicional anaco, prenda prehispánica decorada con colores vivos, reflejando la conexión entre el pasado y la identidad contemporánea.

El proceso de postulación comenzó en 2021, impulsado por el Gobierno Regional de Moquegua, con el apoyo técnico del Ministerio de Cultura. Durante la pandemia, las comunidades mantuvieron su compromiso, participando en 16 reuniones y aportando material audiovisual que sustentó el expediente enviado a la UNESCO en 2023.

NUEVO ORGULLO CULTURAL PARA PERÚ

Con esta inscripción, el Perú suma trece patrimonios culturales inmateriales reconocidos por la UNESCO, reafirmando su posición como uno de los países con mayor riqueza cultural de la región. El Ministerio de Cultura destacó que el reconocimiento del Sarawja es un homenaje a la resiliencia y creatividad de los pueblos aimaras, que continúan transmitiendo su arte, lengua y cosmovisión a nuevas generaciones.