Hallan un fragmento de la Torá del siglo XIV oculto en un libro parroquial de La Rioja

Un sorprendente hallazgo histórico ha tenido lugar en España. El Archivo de la Diócesis de Calahorra y Logroño-La Calzada ha recuperado un fragmento de la Torá hebrea, datado entre los siglos XIV y XV, que permanecía oculto en un libro parroquial de la localidad de Alfaro (La Rioja). Este descubrimiento confirma por primera vez, con evidencia material, la existencia de una antigua sinagoga en la ciudad, hasta ahora solo documentada en registros escritos.

HALLAZGO Y SU CONSERVACIÓN

El descubrimiento se produjo el 19 de septiembre, cuando el archivero Bruno Martínez examinaba fotografías del Libro de Cuentas de la Colegiata de San Miguel de Alfaro (1506–1547) durante un proceso de digitalización. Al notar caracteres hebreos bajo el papel de refuerzo de la encuadernación, activó el protocolo de conservación y dio aviso al director del archivo, Jesús Merino.

La pieza fue separada cuidadosamente por la empresa especializada Códice Rioja, que se encargará de su preservación independiente. Los estudios posteriores confirmaron que el manuscrito pertenece a un rollo de la Torá, el texto sagrado del judaísmo que se lee en las sinagogas cada sábado.

TESTIMONIO ÚNICO

El fragmento, de 620 milímetros de alto por 395 de ancho, está escrito en hebreo cuadrado sin vocales, siguiendo la tradición litúrgica, y presenta decoración con tagin —pequeños trazos que coronan las letras sagradas—, lo que indica que fue elaborado por un sofer (escriba ritual) para el culto público.

El experto Manuel Hernández Sigüenza, encargado de su análisis, explicó que el texto narra el pasaje bíblico en el que Dios envía a Moisés a liberar al pueblo de Israel de Egipto, un contenido de fuerte carga espiritual.

HALLAZGO CON VALOR SIMBÓLICO

Los especialistas sitúan su origen entre 1350 y 1450, posiblemente procedente de las juderías de Calahorra o Tudela, por su influencia sobre la comunidad judía de Alfaro. Para la Diócesis riojana, este hallazgo representa un hito en la investigación del patrimonio histórico y religioso, al tratarse del primer fragmento físico vinculado a la sinagoga de Alfaro.

El descubrimiento no solo aporta una nueva pieza al pasado sefardí de España, sino que también reafirma la profunda huella cultural judía en la región antes de la expulsión de 1492.