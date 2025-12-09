Misteriosa cabeza trofeo hallada en Francia reabre debate sobre los rituales de Paracas y un inusual rasgo facial

Un hallazgo insólito en Europa está reescribiendo parte de la historia bioarqueológica del Perú. Se trata de una cabeza trofeo de origen paracasino, conservada en el Museo de Grenoble (Francia), cuya superficie cerosa y rasgos faciales inusuales han desconcertado a los especialistas. La pieza, de más de 2000 años de antigüedad, presenta un enigma doble: un tratamiento químico desconocido y un rostro con labio hendido, una condición extremadamente rara en los registros arqueológicos andinos.

SUSTANCIAS NO IDENTIFICADAS

La pieza fue identificada por la investigadora Beth Scaffidi, quien observó diferencias notables respecto a otras cabezas trofeo encontradas en los desiertos de Paracas. Su textura rígida, vidriosa y con un brillo dorado sugiere el uso de sustancias conservantes aún no identificadas, lo que plantea dudas sobre si fueron aplicadas durante rituales antiguos o tras su ingreso a colecciones europeas.

De acuerdo con registros del museo, el cráneo —proveniente de Ocucaje, Ica— llegó a Francia en 2004. Su estructura mide 44 × 16 × 21 cm y mantiene aretes de cobre, un indicio que lo vincula con la tradición ritual de decapitación practicada entre los años 300 a.C. y 750 d.C.. Sin embargo, su particular expresión facial —una boca en forma de “L” y una superficie dorada— lo distingue del resto de las piezas halladas hasta hoy.

RASGO POCO COMÚN

El estudio reveló que el individuo presentaba labio y paladar hendidos, una malformación que en tiempos prehispánicos pudo tener significados religiosos o sociales. En las culturas andinas, esta condición no siempre fue motivo de exclusión. De hecho, crónicas coloniales y estudios sobre los moche y los incas señalan que las personas con rasgos faciales distintos ocupaban cargos rituales o de curanderismo, e incluso se les atribuían dones sobrenaturales.

Los aretes de cobre hallados refuerzan la hipótesis de que el individuo perteneció a un grupo de estatus elevado o recibió un tratamiento especial tras su muerte. A futuro, la investigadora propone aplicar análisis isotópicos para determinar la dieta, procedencia y vida del sujeto, además de evaluar una posible repatriación al Perú, un proceso que enfrenta obstáculos por la falta de inventarios y documentación precisa en los museos europeos.