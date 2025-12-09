¡Orgullo! Peruana Vania Tejeda compite por premio mundial por salvar al tapir andino

Vania Alexandra Tejeda Gómez, coordinadora del primer monitoreo participativo del tapir andino en Perú, fue elegida como una de las nueve finalistas del “Future For Nature Awards 2026”, premio internacional que distingue a jóvenes líderes de la conservación. Su trabajo, desarrollado junto a comunidades locales, busca preservar a una de las especies más emblemáticas y amenazadas de los Andes.

FINALISTA DEL MUNDO

El reconocimiento, otorgado por la Fundación Future For Nature (FFN) de los Países Bajos, entrega 50 mil euros a tres ganadores cuyos proyectos destacan por su impacto en la protección de la biodiversidad. Figuras como Sir David Attenborough y Jane Goodall han presentado este galardón, que cuenta con el apoyo de la familia real neerlandesa y se celebrará en mayo de 2026 en el Royal Burgers’ Zoo de Arnhem.

Tejeda lidera Nodo Conservation, una organización peruana dedicada al estudio y protección de ecosistemas altoandinos. Desde Piura, impulsa un modelo de monitoreo comunitario del tapir andino (Tapirus pinchaque), generando información clave para planes nacionales de conservación y la creación de corredores ecológicos. Su trabajo también abarca el mapeo de amenazas del oso de anteojos, otra especie vulnerable de la región.

EL TAPIR ANDINO

El tapir de montaña, conocido como el “arquitecto del bosque”, cumple un papel vital en la regeneración de los ecosistemas andinos, dispersando semillas y manteniendo el equilibrio de los páramos y bosques de neblina del norte del Perú, Ecuador y Colombia. Sin embargo, su hábitat —unas 3,1 millones de hectáreas— se ha reducido drásticamente por la deforestación, la ganadería y la construcción de carreteras.

A través de su liderazgo, Vania Tejeda busca concienciar sobre la importancia de esta especie como símbolo de conservación y herencia natural. De obtener el premio, su proyecto recibirá un impulso decisivo para ampliar el monitoreo participativo y fortalecer la protección de las comunidades que conviven con este majestuoso mamífero.