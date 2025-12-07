Ballet ruso regresa a Lima esta Navidad para presentar la emblemática obra “El Cascanueces”

Después de varios años, un ballet ruso vuelve a presentarse en el Perú durante la temporada navideña y lo hace con la obra “El Cascanueces”. La puesta en escena será los días 13 y 14 de diciembre en La Cúpula de las Artes.

Esta edición reúne, por primera vez en el Perú, a dos figuras de élite del ballet ruso como Alexander Volchkov, Primer Bailarín del afamado Teatro Bolshói y Mariia Tamilova, primera bailarina del ballet Yuri Grigorovich.

LA OBRA

Inspirado en el cuento “El cascanueces y el rey de los ratones”, de E.T.A. Hoffmann, este montaje nos sumerge en un universo de ensueño: copos de nieve que cobran vida, juguetes encantados, reinos fantásticos y escenas donde la imaginación y la infancia resurgen con toda su fuerza.

Estrenado en 1892 en el legendario Teatro Mariinsky de San Petersburgo, “El Cascanueces” se ha convertido en una tradición navideña en todo el mundo. Su llegada al Perú representa, sin lugar a dudas, una oportunidad para reencontrarse con la belleza, el virtuosismo y el lirismo.

PRESENTACIÓN

Las fechas de presentación serán este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en doble función, a las 4 p.m. y 7 p.m. En La Cúpula de las Artes, ubicado en Av. Manuel Olguín N° 200 (Puerta 7 del Jockey Plaza), en Surco. Entradas a la venta en Teleticket.