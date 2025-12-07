Presentan sello postal en homenaje a Nicomedes Santa Cruz en el año del centenario de su nacimiento

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, presentó el sello postal emitido por Servicios Postales del Perú (Serpost) en homenaje al poeta, decimista e investigador Nicomedes Santa Cruz, figura esencial en la revaloración de la cultura afroperuana.

La actividad forma parte de las conmemoraciones por el centenario de su nacimiento y busca promover el reconocimiento a los aportes históricos del pueblo afroperuano. Durante su intervención, el titular de Cultura destacó la importancia de la labor de uno de los intelectuales y artistas peruanos más influyentes del siglo XX.

"Nicomedes Santa Cruz es un constructor de peruanidad, es memoria. Él trajo 300 siglos de historia que fueron olvidados en el Perú para construir con ellos un legado lleno de arte, cultura e identidad", señaló Luna Briceño.

Segundo sello dedicado a personalidad afroperuana

Este es el segundo sello postal dedicado a una personalidad afroperuana en la historia filatélica del país. El primero fue para la artista criolla Lucha Reyes, quien fusionó las tradiciones afroperuanas y latinoamericanas, dejando un legado musical único.

Cabe resaltar, que el sello en honor a Nicomedes Santa Cruz entró en circulación el 5 de diciembre y Serpost ha impreso 5 mil ejemplares, convirtiéndolos en piezas de gran valor para admiradores y coleccionistas.