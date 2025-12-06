Mincul abre consulta pública para que ciudadanía remita aportes a Ley que crea incentivos económicos para el cine y audiovisual

El Ministerio de Cultura dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 32309, norma que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales en el país.

La publicación de este proyecto constituye un paso clave para consolidar un marco normativo moderno que impulse la competitividad del sector audiovisual, promueva la creación cultural y contribuya al desarrollo sostenible e inclusivo de las diversas expresiones culturales del país.

También responde a lo dispuesto en el Reglamento de Publicación y Difusión Normativa, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2024-JUS, que establece la obligatoriedad de prepublicar los proyectos normativos de alcance general, a fin de asegurar su difusión y la participación informada de la ciudadanía.

La Ley N.° 32309, promulgada el 4 de julio de 2024, creó un sistema de incentivos destinado a dinamizar la producción cinematográfica y audiovisual en el territorio nacional. Su reglamento permitirá definir los procedimientos, requisitos y criterios necesarios para su implementación, garantizando la transparencia y eficiencia de los incentivos previstos.

Plazo y mecanismos para enviar comentarios

Tras la publicación de la Resolución Ministerial N°000336-2025-MC en el diario oficial El Peruano, el proyecto normativo ya se encuentra disponible en el portal institucional del Ministerio de Cultura www.gob.pe/cultura

Por ello, a partir de hoy se inicia un plazo de quince días calendario para que las personas interesadas —ciudadanía, creadores, gestores culturales, asociaciones del sector audiovisual y público en general—remitan sus comentarios, observaciones y/o sugerencias. Los aportes pueden enviarse a través de la mesa de partes física o virtual del Ministerio de Cultura. O también enviarlos al correo institucional: reglamentocine@cultura.gob.pe

Con esta publicación, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la promoción de la creación cultural, el fortalecimiento de las industrias culturales y la puesta en valor de la diversidad de expresiones que enriquecen la identidad cultural del país.