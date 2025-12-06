Complejo Arqueológico de Chan Chan incorpora al circuito turístico el sector de “Las Ardillas”

En medio de gran expectativa, el Complejo Arqueológico de Chan Chan, inauguró el sector de “Las Ardillas”, un espacio que se incorpora al circuito turístico del conjunto amurallado Nik An (antes Palacio Tschudi).

La apertura, realizada en la víspera, estuvo a cargo de los representantes del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, luego de culminar los trabajos de conservación y acondicionamiento de la nueva área.

ESPECTACULARES RELIEVES

La habilitación del sector de “Las Ardillas” marca un momento histórico para la ciudadela Chan Chan: es la primera vez que esta zona se abre al público. La iniciativa busca diversificar los recorridos turísticos.

El atractivo de este sector son sus frisos decorados con figuras de ardillas, motivo que da nombre al recinto y que destaca por su valor iconográfico. Los visitantes expresaron su admiración por los espectaculares relieves.