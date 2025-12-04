Perú lleva 6 años consecutivos siendo el país que más panetón consume en el mundo ¿se repetirá en el 2025?

¿Por qué se come tanto panetón en Perú? Entérate del inicio de esta tradición y también cuantos kilos de este dulce en promedio consume un peruano.

Perú lo hizo otra vez. En 2024, por sexto año consecutivo, el país volvió a liderar el ranking mundial de consumo de panetón, superando las 34 mil toneladas y manteniendo cómodamente atrás a Italia, la cuna del famoso pan dulce, y a Brasil, que cierra el podio. Las cifras per cápita también crecieron: del antiguo cálculo de 1,1 kilos por persona, el promedio nacional ahora bordea los 1,3 kilos por habitante. Una verdadera demostración de amor nacional por este clásico navideño.

El misterioso origen del panetón: entre leyendas y manuscritos

Historia y mito detrás del panetón navideño:

El origen del panetón es tan antiguo como debatido. La versión más contada en Italia habla de un joven ayudante llamado Toni, quien habría improvisado una masa con frutas confitadas y pasas tras arruinar unos bizcochos en plena cena ducal, allá por el siglo XV. El famoso “pan de Toni”, según la tradición oral, terminaría convirtiéndose en el panettone moderno. Sin embargo, historiadores como Massimo Montanari señalan que esta historia carece de sustento y que su creación real fue un proceso colectivo sin fecha exacta.

Lo que sí está documentado es que hacia 1470, en la corte de los Sforza de Milán, se repartían grandes panes de trigo endulzados durante las celebraciones de Navidad, según un manuscrito de la Biblioteca Ambrosiana. Ya en la época moderna, panaderos como Angelo Motta y Gioacchino Alemagna transformaron este pan artesanal en un producto industrial, dándole la forma alta y esponjosa que hoy todos reconocemos y exportándola a distintos rincones del mundo.

En Perú, el panetón comenzó a integrarse en la vida cotidiana gracias a los inmigrantes italianos que llegaron entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Negocios como D’Onofrio y la panadería Rovegno ayudaron a masificar su consumo desde la década de 1950, adaptando sabores y técnicas hasta convertirlo en un producto imprescindible de diciembre. Hoy, con opciones que van desde versiones proteicas hasta rellenos de helado, el panetón peruano no solo domina las mesas locales, sino que también conquista paladares en Estados Unidos, Chile y Bolivia.