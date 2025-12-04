Nicomedes Santa Cruz: inauguran mural en homenaje al máximo referente de la cultura afroperuana

En el marco del centenario del nacimiento de Nicomedes Santa Cruz, el Ministerio de Cultura inauguró en Miraflores un mural en homenaje al máximo referente de la cultura afroperuana, la obra artística busca mantener vivo su legado.

La develación del mural se realizó durante la clausura de la X edición del Encuentro Nacional de Organizaciones Afroperuanas “Somos Familia”, y estuvo encabezada por el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla.

INSTRUMENTOS Y SÍMBOLOS

La importante obra fue creada por el reconocido artista urbano Joan Jiménez “Entes”, y retrata la fuerza creativa del inmortal Nicomedes Santa Cruz a través de instrumentos y símbolos de la tradición afroperuana, informa Andina.

El Ministerio de Cultura (Mincul) invita a toda la ciudadanía a visitar este nuevo punto de arte y memoria afroperuana, ubicado en avenida El Ejército 1300, al costado del estadio Manuel Bonilla, en el distrito de Miraflores.