El Museo de Sitio Chan Chan abrirá sus puertas de manera gratuita este domingo 7 de diciembre

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, realizará este domingo 7 de diciembre la última edición del año de Museos Abiertos (MUA), iniciativa que tiene como objetivo acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía mediante actividades gratuitas, educativas y recreativas.

Bajo el lema “Los museos son espacios que nos unen”, esta edición busca compartir un espíritu de paz y comunidad en vísperas de las fiestas de fin de año. En ese sentido, desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., el Museo de Sitio Chan Chan abrirá sus puertas para las familias y el público en general.

“Disfrutarán de una variada programación dirigida a visitantes de todas las edades, en una jornada que combina arte, tradición, historia y participación comunitaria”, destacó David Calderón De Los Ríos, director de la DDC La Libertad.

La programación iniciará con la presentación del grupo de batucada de la Universidad César Vallejo (UCV), que animará la bienvenida a los asistentes. Posteriormente, se realizará el izamiento de la bandera nacional, acto protocolar que marcará el inicio de la jornada.

Los visitantes también participarán en juegos tradicionales, como la dinámica Ruleta Gana Cultura y el taller de mate pintado con iconografía Chimú, dirigidos por la Unidad de Promoción y Participación Ciudadana del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach).

En el marco de esta actividad, se realizará la clausura del XV Taller Artesanal Manos Productivas de Chan Chan y la entrega de diplomas a los ganadores del concurso de dibujo y pintura Chan Chan Patrimonio Mundial, en reconocimiento al talento y la dedicación de los participantes que resaltan el legado Chimú a través del arte.

Además, se presentará una puesta teatral a cargo de la Asociación Sociocultural Hermanos Reyes, quienes ofrecerán una obra alusiva a la Navidad, invitando al público a reflexionar y disfrutar en comunidad.

Esta edición de Museos Abiertos reafirma el compromiso del Ministerio de Cultura con la promoción del patrimonio cultural y la participación ciudadana, ofreciendo a las familias liberteñas un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del país: Chan Chan, Patrimonio Mundial.