Hormigas enfermas se aíslan voluntariamente para no contagiar infecciones a nadie más de la colonia

Las obreras con males terminales abandonan el nido para evitar que el patógeno se propague entre sus compañeras.

Un reciente estudio publicado por investigadores de Austria en Nature Communications ha revelado un mecanismo de defensa colectiva poco común en el mundo animal: algunas hormigas, al detectar que han contraído una infección grave, modifican su conducta para proteger a la colonia incluso a costa de su propia vida. Lejos de ocultar su estado, estos insectos sociales activan un proceso de señalización química que advierte a sus compañeras del riesgo que representan.

El altruismo biológico detrás de un comportamiento sorprendente

Los científicos observaron que, apenas perciben los primeros indicios de enfermedad, las hormigas emiten compuestos olfativos específicos que funcionan como una alarma biológica. Esta comunicación temprana permite que el resto del grupo adopte medidas de protección, entre ellas la liberación de sustancias con efecto desinfectante producidas por las propias obreras, un recurso clave para frenar la propagación de agentes patógenos dentro del nido.

Conforme la infección avanza y se vuelve irreversible, las hormigas afectadas modifican su comportamiento de forma drástica. Quienes sospechan estar contagiadas limitan el contacto con sus compañeras, mientras que las que ya se consideran en fase terminal abandonan voluntariamente la colonia para morir en el exterior, reduciendo así la posibilidad de que el patógeno se establezca o se multiplique.

Según explicó la investigadora Erika Dawson, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria, este sistema funciona como una forma extrema de cooperación evolutiva: al advertir de su estado y apartarse del grupo, las hormigas enfermas contribuyen a mantener la estabilidad sanitaria del nido y, con ello, aseguran que la colonia continúe produciendo descendencia capaz de transmitir sus genes.