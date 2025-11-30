Ministerio de Cultura impide salida ilícita de 15 bienes arqueológicos hacia España

Mediante la Dirección de Recuperaciones y en coordinación con la Sunat-Aduanas, el Ministerio de Cultura impidió la salida ilícita de 15 bienes arqueológicos durante una intervención realizada en la terminal de Serpost de Los Olivos.

Durante la inspección de encomiendas y mercancías en los almacenes, los expertos identificaron diez piezas de cerámica consistentes en cuatro botellas, tres cántaros y tres figurillas escultóricas, entre las que destaca una estatuilla tipo Cuchimilco con decoración bicroma y pintura facial. Asimismo, se encontró una botella con decoración bicroma y motivos zoomorfos.

CIUDAD DE ALBACETE

Los cinco bienes culturales restantes son esculturas de madera tallada que representan personajes antropomorfos. En conjunto, los bienes recuperados pertenecen a culturas de la Costa Central y Norte del Perú y tenían como destino la ciudad de Albacete, en España, por medio del servicio Exporta Fácil.

Según la documentación de las encomiendas, el remitente era una empresa de elaboración de artesanías con dirección en el distrito de Végueta, en la provincia de Huaura, al norte de la región Lima, informa Andina.

Los bienes fueron puestos a disposición de los especialistas de la Dirección de Recuperaciones, unidad de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, quienes elaboraron el acta correspondiente y dispusieron su traslado a la sede central del Ministerio de Cultura.