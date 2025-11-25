Más antiguo que el observatorio solar de Chankillo: hallazgo cambiaría historia de la astronomía andina

Un descubrimiento sin precedentes ha sacudido el campo de la arqueología peruana. Una nueva infraestructura hallada por la Unidad Ejecutora Chankillo podría superar en antigüedad al célebre Observatorio Solar de Chankillo, construido alrededor del 250 a.C. Según el Ministerio de Cultura, el hallazgo sugiere la existencia de construcciones con función astronómica anteriores, lo que ampliaría la línea temporal del conocimiento sobre la planificación solar en los Andes.

UNA ORIENTACIÓN SOLAR ÚNICA

El arqueólogo Iván Ghezzi Solís, director de la Unidad Ejecutora Chankillo, explicó que la estructura presenta una orientación solar claramente definida y emplea materiales poco comunes para su época, como piedra, barro y adobes combinados. Actualmente, el equipo espera los resultados de los fechados radiocarbónicos que confirmarán su antigüedad exacta. De verificarse, este hallazgo obligaría a replantear el origen de la astronomía andina y el desarrollo temprano de la observación solar en Sudamérica.

El Ministerio de Cultura destacó que el descubrimiento no solo redefine los orígenes del conocimiento astronómico en la región, sino que también representa uno de los primeros registros de planificación arquitectónica vinculada a los movimientos solares en el continente americano.

VESTIGIOS ENTRE EL PODER Y LA ASTRONOMÍA

Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron una vasija ceremonial de estilo Patazca de aproximadamente un metro de altura, decorada con figuras de guerreros modeladas en arcilla. El objeto fue hallado en una zona restringida del observatorio, lo que sugiere la presencia de élites que combinaban el dominio del conocimiento astronómico con el liderazgo político y militar.

Estos nuevos hallazgos refuerzan el carácter ritual, científico y político del Templo Fortificado de Chankillo, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2021. El Ministerio de Cultura adelantó que continúan los trabajos de restauración y puesta en valor de las Trece Torres y del observatorio solar, con miras a su apertura al público en los próximos años, consolidando a Casma como uno de los centros astronómicos ancestrales más importantes del planeta.