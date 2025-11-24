¡Impresionante! Lobos utilizan trampas de cangrejos para alimentarse: primer registro de uso de herramientas

En una remota zona de Columbia Británica, Canadá, investigadores captaron un hecho inédito en lobos salvajes. Una loba fue observada manipulando una trampa para cangrejos de manera meticulosa para acceder a su alimento, un comportamiento que podría ser el primer registro documentado de esta especie utilizando herramientas.

Lobos y la estrategia del alimento

El video muestra a la loba nadando hasta la trampa, arrastrando la boya que la ancla y manipulando la red para llegar al cebo. Este procedimiento, cuidadosamente ejecutado, sorprendió a los científicos, ya que contrasta con el comportamiento más común de los lobos, que suele ser atacar de manera directa a su presa. Kyle Artelle, bióloga ambiental de la Universidad Estatal de Nueva York, calificó la acción de “sofisticada” y destacó la inteligencia demostrada al identificar y extraer la trampa de manera eficiente.

Los investigadores descubrieron este comportamiento durante un monitoreo de trampas sumergidas para controlar la población de cangrejos verdes europeos, una especie invasora. Las trampas habían sido encontradas previamente en la orilla con el cebo removido, lo que generó inicialmente confusión sobre el responsable. Fue solo al revisar las grabaciones de mayo de 2024 que se confirmó la intervención de la loba.

Este hallazgo abre preguntas sobre el grado de aprendizaje y adaptación de los lobos en entornos remotos, donde la exposición al riesgo es menor y los animales pueden experimentar con nuevas estrategias. Los científicos creen que la loba pudo haber aprendido a manipular la trampa mediante ensayo y error, demostrando un nivel de innovación poco documentado en esta especie.