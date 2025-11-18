Patrimonio peruano vuelve a casa: 262 objetos culturales son entregados en Alemania

El Estado peruano consolidó un nuevo avance en la protección de su herencia milenaria tras recibir 262 bienes culturales prehispánicos que estaban en territorio alemán. La entrega se realizó en la Embajada del Perú en Berlín y fue encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza, quien destacó la importancia de estas acciones para preservar la memoria histórica del país.

Denegri subrayó que la restitución de piezas patrimoniales fortalece la identidad cultural del Perú y refuerza el compromiso de las representaciones diplomáticas con la defensa del legado ancestral. El embajador instó a las sedes consulares a continuar con este trabajo permanente de localización, recuperación y sensibilización sobre la protección del patrimonio cultural.

Cooperación internacional para la restitución

El embajador del Perú en Alemania, Augusto Arzubiaga, señaló que la repatriación fue posible gracias a la coordinación con el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, así como con casas de subasta y ciudadanos que colaboraron voluntariamente. Este esfuerzo conjunto permitió asegurar el retorno de materiales pertenecientes a diversas culturas originarias como Moche, Chancay, Chimú, Nasca, Inca, Wari, Chavín, Paracas, entre otras.

Entre los bienes recuperados figuran principalmente textiles —como paños, cintas, fragmentos y bolsas— y cerámicas escultóricas, además de objetos complementarios como husos, collares, puntas de proyectil y conopas. Según la Cancillería peruana, estos elementos representan un aporte significativo para el estudio y conservación de la diversidad cultural prehispánica.