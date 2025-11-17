Chan Chan: Ministerio de Cultura coordina intervención inmediata ante deterioro del entorno

El ministro Alfredo Luna Briceño realizó una inspección que evidenció basura, desmonte y edificaciones ilegales en la zona intangible.

El Ministerio de Cultura informó que ejecutará intervenciones inmediatas para frenar el deterioro que afecta al entorno de la Zona Arqueológica Monumental de Chan Chan, en Trujillo. La decisión se formalizó tras una visita técnica encabezada por el titular del sector, Alfredo Luna Briceño, quien evaluó personalmente el estado de la zona intangible.

Inspección revela acumulación de residuos y presencia de obras ilegales

Durante el recorrido por un tramo de cuatro kilómetros de la Vía de Evitamiento, el ministro identificó puntos críticos donde se registran acumulaciones de basura, desmonte y botaderos no autorizados. Asimismo, constató la existencia de construcciones levantadas sin permiso en áreas arqueológicas protegidas, lo que constituye una infracción a la Ley General del Patrimonio Cultural.

Luna Briceño señaló que revertir esta situación demanda un trabajo articulado entre diversas instituciones. Destacó que gobiernos locales y regionales, entidades del Poder Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y organismos ambientales deberán coordinar esfuerzos para recuperar el entorno afectado.

El ministro subrayó que la urgencia del problema obliga a activar mecanismos de intervención inmediata y a establecer acciones conjuntas que garanticen la conservación del sitio, considerado uno de los complejos arqueológicos más importantes de la costa norte del país.