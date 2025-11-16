Actor Reynaldo Arenas interpretó papel de inca Atahualpa en recreación de su captura en Cajamarca

Esta mañana, en Cajamarca, se conmemoró un nuevo aniversario de “El encuentro entre dos mundos”, denominación con la que se recuerda la llegada de los españoles y el inicio de la conquista del Imperio incaico.

Como parte de las actividades que se realizaron por la significativa fecha, el destacado actor Reynaldo Arenas participó de una representación histórica en la que dio vida al Inca Atahualpa en el momento de su captura.

CAPTURA DEL INCA

La escenificación fue en la plaza de Armas de Cajamarca, pues fue allí —entonces una plaza incaica— donde el español Francisco Pizarro llegó con sus hombres y capturó al inca, hecho que puso fin al Imperio incaico

La puesta en escena fue espectacular y buscó recordar y reflexionar sobre este trascendental episodio de nuestra historia, considerado uno de los más emblemáticos de la época prehispánica y colonial.

CAMINATA HISTÓRICA

Aunque este año la actividad se centró en la representación de la captura, en los días previos se realizaron otras iniciativas. Entre ellas destacó una caminata histórica que partió desde Lambayeque hacia Cajamarca.