Museo Tumbas Reales de Sipán recibirá la Antorcha Bolivariana de los Juegos Deportivos Bolivarianos 2025

El Museo Tumbas Reales de Sipán, del Ministerio de Cultura, será la primera sede en la que se dará inicio al recorrido de la Antorcha Bolivariana de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, evento multideportivo que se celebrará en el Perú del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, teniendo como sedes principales a Ayacucho y Lima.

La Ruta de la Antorcha fue encendida este sábado en la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, en Caracas, marcando el inicio del recorrido oficial del fuego que acompañará a los Juegos. La Llama Bolivariana, símbolo de unidad y hermandad entre los pueblos latinoamericanos, llegará al Museo Tumbas Reales de Sipán este lunes 17 de noviembre, donde será recibida por autoridades regionales y locales.

Los actos protocolares comenzarán a las 9:30 a. m., con la recepción de la Llama Bolivariana. Luego, la antorcha recorrerá los tres niveles de las salas de exhibición del museo, iniciando oficialmente su trayecto por el territorio nacional.

Desde el tercer nivel del recinto cultural, la antorcha descenderá acompañada por líderes culturales, académicos y deportistas de la región, quienes tendrán el honor de portarla. Esta ceremonia representa la integración entre deporte, cultura e identidad regional, y pone en valor la importancia del legado histórico de Lambayeque.

Los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 serán el primer evento multideportivo del ciclo olímpico, que reafirman el espíritu de integración que une a las naciones de América Latina a través del deporte. Se espera la participación de más de 4500 atletas de 17 países, quienes competirán en 42 disciplinas deportivas, impulsando la unidad y la excelencia deportiva entre los países participantes.