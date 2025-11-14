Desde el 16 de noviembre habrá ingreso gratuito a 33 museos administrados por el Ministerio de Cultura

A partir del domingo 16 de noviembre, 33 museos administrados por el Ministerio de Cultura a nivel nacional, ofrecerán ingreso gratuito a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, tanto peruanos como residentes extranjeros, en cumplimiento de la Resolución Ministerial n.° 247-2025-MC.

La medida establece una tarifa diferenciada (tarifa 0) para estos grupos poblacionales, que se implementará de manera permanente y progresiva, reafirmando el compromiso del sector Cultura con la inclusión y el acceso equitativo al patrimonio cultural del país.

En esta primera etapa, el beneficio se aplicará en 33 museos administrados por el Ministerio de Cultura que se encuentran ubicados en distintas regiones del país, entre ellos: el Museo Nacional Chavín (Áncash), el Museo de Sitio de Quinua (Ayacucho), el Museo Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque), el Museo Histórico Regional de Cusco, el Museo Amazónico (Loreto) y el Museo de Arte Italiano (Lima).

Cultura para todos

Asimismo, el Ministerio de Cultura ha dispuesto que los museos implementen medidas de accesibilidad y atención preferente, así como jornadas de capacitación y sensibilización para su personal, a fin de garantizar una experiencia inclusiva, segura y de calidad para todos los visitantes.

De esta forma, el sector Cultura continúa fortaleciendo su política de democratización del acceso al patrimonio y contribuyendo a la construcción de una ciudadanía participativa, incluyente y respetuosa de la diversidad.

La aprobación de acceso gratuito consolida los esfuerzos del Estado por promover la participación cultural de los sectores más vulnerables y se suma a las acciones que, desde los años 2023 y 2024, facilitaron el ingreso libre de personas con discapacidad y de niñas, niños y adolescentes, entre los 3 a 17 años, a los 56 museos y museos de sitio administrados por el sector a nivel nacional.