Premios TOURISE 2025: esta es la región del Perú reconocida como el mejor destino de aventura de todo el mundo

El Perú continúa sumando reconocimientos en el ámbito turístico internacional. En esta ocasión, Áncash fue distinguido en los Premios TOURISE 2025 por ofrecer una de las experiencias de aventura más sobresalientes del planeta. El galardón fue recibido por la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, durante la ceremonia realizada en Riad, Arabia Saudita, en el marco de la 26ª Asamblea General de ONU Turismo.

Perú brilla en los Premios TOURISE 2025

Durante su intervención, la viceministra Laca expresó su satisfacción por este logro que refleja la dedicación y compromiso de las comunidades locales, guías y emprendedores turísticos. En su discurso, destacó que el galardón representa “el esfuerzo colectivo por impulsar un turismo sostenible e inclusivo que beneficie a las familias y conserve el entorno natural del país”.

El reconocimiento, impulsado por el Ministerio de Turismo y la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita con el apoyo del sector privado, busca destacar a los destinos y proyectos que están marcando la pauta en innovación, sostenibilidad y desarrollo en la industria turística global. Esta distinción refuerza la imagen del Perú como un país líder en turismo de aventura y promotor de experiencias auténticas que conectan naturaleza y cultura.

Además de recibir el premio, la viceministra Laca participó activamente en las sesiones de la Asamblea General de ONU Turismo, abordando temas vinculados a la cooperación internacional, la inteligencia artificial aplicada al turismo y la promoción de inversiones. También sostuvo encuentros bilaterales con autoridades de diversos países y fue designada presidenta del Comité de Programa y Presupuesto del Consejo Ejecutivo de la organización.