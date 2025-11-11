Minedu distribuirá más de 180 mil libros gratuitos de autores peruanos en colegios de todo el país

La iniciativa busca acercar a más de 400 mil estudiantes a las obras de grandes autores peruanos como César Vallejo, Mario Vargas Llosa y José María Arguedas.

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la distribución gratuita de 181 440 ejemplares de la colección Populibros Caslit, una edición masiva que reunirá las obras más representativas de los principales escritores peruanos. La iniciativa beneficiará a 404 177 estudiantes de 672 instituciones educativas en todo el país, entre ellas 40 colegios del Proyecto Especial de Inversión Pública y 25 Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

La presentación oficial se realizó en el colegio Santa Isabel de Carabayllo, donde el ministro de Educación, Jorge Rodríguez, destacó que el proyecto busca democratizar el acceso a la cultura, fortalecer la identidad nacional y fomentar el hábito lector entre los jóvenes.

“El Estado reafirma su compromiso con la educación pública, la equidad en el acceso a la cultura y el fortalecimiento de la identidad nacional a través de la literatura peruana”, subrayó el titular del Minedu.

La colección, impulsada por la Casa de la Literatura Peruana (Caslit), reúne diez títulos emblemáticos:

Los heraldos negros, Trilce y Poemas humanos de César Vallejo

La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa

El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría

Los ríos profundos de José María Arguedas

La palabra del mudo (antología) de Julio Ramón Ribeyro

Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique

Tradiciones peruanas (selección) de Ricardo Palma

El caballero Carmelo y otros cuentos de Abraham Valdelomar

Aves sin nido de Clorinda Matto de Turner

Canto villano de Blanca Varela

El director de la Caslit, Gary Marroquín, explicó que la iniciativa forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la lectura en secundaria, dirigida a colegios que cuentan con bibliotecas escolares y personal bibliotecario.

La distribución beneficiará a instituciones de todas las regiones del país, con mayor presencia en Lima (128 colegios), seguida de Áncash (55), Arequipa y Cusco (47 cada una), La Libertad (41), Puno (27), San Martín, Piura e Ica (25 cada una), Lima Provincias (24) y Ucayali (19), entre otras.